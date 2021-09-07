Югорские спортсмены привезли четыре награды всероссийского чемпионата по боксу Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане завоевали серебро и бронзу чемпионата России по боксу. А всего югорские спортсмены привезли домой четыре награды всероссийского чемпионата по боксу среди мужчин 19-40 лет.

Серебряные медали в весовых категориях до 63,5 кг и свыше 92 кг завоевали Руслан Пидгирняк из Приобья и Ярослав Дороничев из Югорска. А Алиса Шарифов из Октябрьского района и Дмитрий Захаров из Нижневартовска стали бронзовыми призёрами в категориях до 67 и 71 кг.

Чемпионат проходил с 27 августа по 4 сентября в Кемерово. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 60 регионов России. Честь Югры защищали 15 спортсменов. Турнир впервые проходил в 13 весовых категориях согласно новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA). Лучшие боксёры страны сражались не только за медали, но и за возможность войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на чемпионате мира 2021 года в Белграде.