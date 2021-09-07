В Сургуте задержали подростков с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Как сообщают в следственных органах, 1 сентября 2021 года двое подростков, которые приехали из Бурятии в Сургут и пытались сбыть в городе наркотики, но не смогли довести свой поступок до конца, так как их задержали сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту.

В карманах курток у парней нашли 70 свертков, внутри которых находилось вещество светлого цвета. Ещё 60 свертков с аналогичным веществом обнаружено во время осмотра квартиры, которую они снимали. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком массой почти 300 граммов.

Молодые люди задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается.