Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 сентября 2021 года увеличилось на 136 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают появляться новые случаи заражения коронавирусом и за сутки в регионе выявлено 136 случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 71 568 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 107 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 132 случаях, под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 367 жителей региона, сняты с наблюдения – 285 460 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 652 человека, всего прошли обследование 2 130 189 югорчан.

Случаи коронавируса за день выявлены в следующих муниципалитетах: в Нижневартовске – 29; Сургуте – 28; Ханты-Мансийске – 17; Югорске – 10; Советском районе – 10; Сургутском районе – 8; Нефтеюганске – 7; Нягани – 7; Нефтеюганском районе – 6; Нижневартовском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 3; Когалыме – 2; Октябрьском районе – 2; Кондинском районе – 2.

Состояние 108 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 073 человека. За сутки выписались по выздоровлению 111 человек, за весь период пандемии выздоровели 67 814 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 17 425 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 243 человека. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.