В Нефтеюганском районе завершается ремонт подъездной дороги к селу Чеускино Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе завершается ремонт подъездной дороги к селу Чеускино. Работы на объекте проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость капитального ремонта составляет 182 миллиона рублей.

Для района особенно важно, что при реализации нацпроекта, внимание уделяется не только крупным трассам и магистралям, но и дорогам, ведущим к социально значимым и туристическим объектам, а также подъездам к населенным пунктам. Одним из таких важных территорий является Чеускино – это старейшее поселение округа и считается одним из красивейших мест Нефтеюганского района. С запада и с севера село окружает заповедный кедровый бор. С юга – омывает протока Юганская Обь. Чеускино сегодня – современное благоустроенное село, в нём проживает чуть менее двух тысяч человек.

Протяженность дороги, ведущей к Чеускино, составляет 8,3 километра. Там, уже проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Сейчас рабочие укладывают последние метры нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Осталось только выполнить отсыпку обочин, укрепление входных и выходных оголовков водопропускных труб. Ну и в последнюю очередь на дороге появится разметка и знаки. Движение по дороге восстановлено в соответствии с указаниями временных дорожных знаков. Завершить ремонт планируется до конца ноября.