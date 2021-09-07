В Югре легковой автомобиль врезался в КАМАЗ Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом. Авария произошла на 725 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе. 31-летний водитель автомобиля «Хендай», не учёл безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ», под управлением 34-летнего мужчины и столкнулся с ним. От удара «ВАЗ» отбросило на отбойник и унесло прямо в КАМАЗ. Пассажир отечественной легковушки получил травмы.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4– за повторное управление с признаками опьянения, 60 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 91 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.