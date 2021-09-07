В Когалыме мужчина обокрал чужой дачный участок Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 63 преступления, по горячим следам раскрыто 42.

В Нижневартовске 18-летний молодой человек, находясь у дома по улице Чапаева, украл велосипед марки «STERN», стоимостью 8 тысяч рублей. Парень находится под подпиской о невыезде, причем раньше он уже был судим за похожее преступление.

За сутки раскрыто 3 кражи с дачных участков. В Когалыме 34-летний мужчина незаконно проник на участок в СОНТ «Трассовик» и украл оттуда металлическую печь, водонагревательный бак и плафон для освещения. Ущерб заявителю составил 6 тысяч рублей. Аналогичные преступления раскрыты в Сургуте и Нижневартовске. Там с дачных участков украдены электроинструменты. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганске, у 36-летнего мужчины в доме за кухонном гарнитуром нашли зип-пакет с веществом светлого цвета внутри, принадлежащий его 31-летней сожительнице. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержали подозреваемого который, используя страницу в соцсети, под предлогом продажи вещей, украл 7 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.