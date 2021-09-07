В Нефтеюганске началась вакцинация против гриппа Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В сентябре в Нефтеюганске началась прививочная кампания от гриппа, которая продлится до конца ноября. Прививку можно сделать в пунктах вакцинации Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив, будут работать мобильные пункты и выездные бригады на предприятиях города. Также медицинские бригады будут выезжать к маломобильным жителям города на дом.

В первый день прививку от гриппа прошли 87 нефтеюганцев. Грипп - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире, заболеть которым может любой человек, он передается воздушно-капельным путём при контакте с больным человеком, также можно заразиться при контакте с инфицированными предметами.

Вакцинация против гриппа, показана: детям с 6 месяцев, учащимся школ, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования и лицам, подлежащим призыву на военную службу; людям старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам и всем людям, которые находятся в группе риска по заражению.