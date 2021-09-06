В Сургутском районе появился новый детский сад на 300 мест Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Новый корпус детского сада для юных жителей Сургутского района скоро примет воспитанников. Он появился у дошкольного учреждения «Аист» в посёлке Солнечном.

При строительстве здания детского сада учитывались все современные требования к комфортной образовательной среде. В нём есть спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, сенсорная комната, а также залы для хореографии, моделирования и гимнастики. Детский сад рассчитан на 300 мест. Благодаря его открытию в посёлке полностью решён вопрос доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, включая малышей с особыми образовательными потребностями.