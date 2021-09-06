В Сургуте пройдет XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!» Фото: forum-detyam.ru

В Сургуте 7 сентября стартует XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!» в очно-заочном формате. Главная тема встреч – «Новые решения для благополучия детей».

Участники познакомятся с профессиональным мастерством по «Комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью для их успешной интеграции в общество», посетят творческую мастерскую и многое другое.

Югорчане смогут поучаствовать в презентационной площадке «Семейный прайм-тайм», которая будет посвящена созданию обучающей, развивающей, поддерживающей среды для кандидатов в приёмные родители.

Свои практики представят делегации регионов России, муниципальных образований Югры. Например, представители Сургутского района познакомят гостей с работой, направленной на поддержку детей и семей с детьми в сфере спорта, культуры, образования и социальной защиты.

Насыщенная программа форума включает в себя 46 деловых и культурных мероприятий, которые продлятся до 10 сентября и завершатся церемонией профессионального признания лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми.