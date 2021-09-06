Спасатели Нягани победили на турнире по мини-футболу Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нягани на футбольном поле «Центра спортивной подготовки» состоялся открытый турнир по мини-футболу среди мужчин. Такой вид спорта является одним из самых популярных и массовых в Нягани. За Кубок Федерации боролись 9 команд из числа любителей, в том числе сборная команда сотрудников 4-го пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности.

Зрителей спортивного праздника смогли увидеть высокий класс игры и спортивный азарт. Меньшие размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также гораздо меньшая «контактность» предопредели тактику игры. Чаще команды играют «один в один», то есть каждый полевой игрок контролирует действия игрока противоположной команды. На таких небольших площадках каждый защитник постоянно готов начать атаку и завершить её ударом по воротам или же острым пасом партнёру.

Пожарные-футболисты показали отличный результат в футбольных баталиях и стали победителями первенства и получили заветные награды.