Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 сентября 2021 года увеличилось на 139 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Пандемия в Югре продолжается. По информации Оперативного штаба в регионе за сутки зафиксировано и подтверждено 139 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта прошлого года выявлено 71 432 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 135 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 459 человек, сняты с наблюдения – 284 872 югорчанина. За сутки на COVID-19 обследованы 3 026 человек, всего прошли обследование 2 130 074 жителя региона.

Случаи коронавируса за день выявлены в следующих муниципалитетах: Нижневартовске – 38; Сургуте – 27; Нефтеюганске – 10; Ханты-Мансийске – 9; Мегионе – 8; Кондинском районе – 7; Советском районе – 7; Нягани – 6; Сургутском районе – 6; Радужном – 5; Нижневартовский район – 4; Октябрьском районе – 3; Когалыме – 2; Лангепасе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Урае – 1; Югорске – 1.

Состояние 113 пациентов по-прежнему тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 073 человека. За сутки выписались по выздоровлению 102 человека, за весь период пандемии вылечились 67 703 югорчанина.

Добавим, что за сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за день зафиксировано 790 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 276 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 187 990 летальных исходов, выздоровели 6 285 007 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.