Югорчанин заказал себе на день рождения девушку, но остался без денег и удовольствий Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 25 случаев мошенничества, преступники за счёт югорчан "заработали" 6 миллионов рублей. Больше всего расщедрились жители Нижневартовска.

Так, жительница Нижневартовска поверила в историю с мнимыми начислениями и бонусами, о которых ей рассказали представители банка и пояснили, что у югорчанки накопилось большое количество баллов, которые она может конвертировать в рубли. Девушку заинтересовало такое предложение, она с легкостью сообщила собеседникам реквизиты своей карты и потеряла 16 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе мужчина хотел отметить своё 37-летие в приятной компании девушки, нашёл соответствующий сайт и оставил заявку. С ним связались и рассказали условия, попросив заранее оплатить услуги. Мужчина потратил 50 тысяч рублей, но к его сожалению, праздничный вечер имениннику пришлось коротать в одиночестве.

Необычную историю придумали мошенники и для 30-летнего вартовчанина, пенсионера по инвалидности. Они представились представителями Пенсионного Фонда и убедили парня через онлайн-банк перевести 10 тысяч на чужую банковскую карту. По их словам, такие вложения нужны для будущего назначения пенсионных выплат.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.