Школьники Югры два дня будут учится онлайн Фото: Татьяна Коркина

Школьники Югры на 2 дня вернутся к дистанционному обучению. Об этом сообщил директор Департамента образования Югры Алексей Дренин. Онлайн-уроки для школьников организуют 17 сентября, а учебный день 18 сентября дети проведут на свежем воздухе – для них объявят «День здоровья» со спортивными состязаниями и играми.

- Решение принято совместно с органами муниципального образования, которые осуществляют управление в сфере образования. Мы понимаем, что на территории образовательных организаций будут большие потоки людей. Это безопасность, как антитеррористическая, так и безопасность, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, - рассказал Алексей Дренин.

По его рекомендации, руководители образовательных организаций всех муниципалитетов Югры будут придерживаться именно такого плана. Такое решение принято для безопасности детей в период голосования. Избирательные участки, которые расположены в школах, в этом году будут работать три дня - с 17 по 19 сентября.