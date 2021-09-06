В Лангепасе пьяного угонщика авто задержали на территории кладбища

За выходные в Югре зарегистрировано 117 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 117 преступлений, по горячим следам раскрыто 73. Так, в дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу обратилась 32-летняя девушка с заявлением о том, что её 41-летний сожитель, пьяный угнал машину её матери. Сотрудниками ГИБДД задержали мужчину на территории кладбища и теперь она находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске двое молодых людей 18 и 17 лет украли металлическую бочку на 400 литров, два металлических столба длиной 2,5 метров и баллон с кислородом. Парни будут дожидаться наказания под подпиской о невыезде. Не остался без происшествий и Нефтеюганск. Там, обнаружили 5 тысяч рублей с признаками подделки. А сотрудниками уголовного розыска Сургута задержан 18-летний подозреваемый, который, залез в чужую баню, на территории дачного участка в ДНТ «Алтай» и украл телевизор, музыкальную колонку, циркуляционную пилу, шуруповерт и генератор. Молодой человек раньше судим и снова находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.