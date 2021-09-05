Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека. Таким образом, общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составило 71 293 случая, причем активных случаев – 2 620. За все время выздоровел 67 601 человек, умерли 1072 человека.

Оперативная информация о коронавирусе в Югре. Фото: Оперштаб

Больше всего заболевших – в Нижневартовске (34 случая), Сургуте и Нефтеюганске (по 20 человек) и в Нижневартовском районе (9 человек).