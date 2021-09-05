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Здоровье5 сентября 2021 12:35

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 5 сентября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека. Таким образом, общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составило 71 293 случая, причем активных случаев – 2 620. За все время выздоровел 67 601 человек, умерли 1072 человека.

Оперативная информация о коронавирусе в Югре. Фото: Оперштаб

Оперативная информация о коронавирусе в Югре. Фото: Оперштаб

Больше всего заболевших – в Нижневартовске (34 случая), Сургуте и Нефтеюганске (по 20 человек) и в Нижневартовском районе (9 человек).

Коронавирус по городам. Фото: Оперштаб

Коронавирус по городам. Фото: Оперштаб