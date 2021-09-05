Погода в Югре 5 сентября 2021: чуть похолодает, но все же тепло Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 5 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16…С, при прояснениях до +5… С, днем +15…+20…С, по восточной половине до +25…С.

Погода в Югре 5 сентября 2021 в инфографике. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15…С, днем +18…+20…С.