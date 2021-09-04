Жительница Октябрьского района набрала кредитов и перевела мошенникам более 2 млн. рублей Фото: Вера Зенина

Телефонные мошенники придумали целую схему, чтобы развести на деньги жительницу Октябрьского района. Все началось со звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России».

Далее аферист сообщил, что со счета женщины происходят попытки списания денег, при этом мошенник даже назвал имя человека, который якобы пытается снять сбережения. Однако заявительница ответила, что не знает, о ком идет речь, а банковской карты «Сбербанка России» у нее никогда не было.

Далее аферист вынудил женщину сообщить, какими картами она пользуется, а затем соединил ее якобы с сотрудником банка «Открытие». В организации югорчанке сообщили, что на ее имя оформлен кредит в 900 тысяч рублей, а к ее банковскому счету открыт доступ третьего лица. Затем женщину соединили с сотрудницей «Центробанка», которая строго на строго запретила потерпевшей говорить кому-либо о случившемся, даже родственникам.

Позднее женщине позвонили якобы из ФСБ. Неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками разных структур, убедили жертву поехать в банк и оформить заявку на кредит в 900 тысяч рублей. Согласившись, гражданка выполнила указание и, с учетом стоимости страховок, получила более 1 100 000 рублей. Затем она сняла 947 тысяч рублей и отправила их на номер телефона.

На следующий день мошенники вновь сообщили югорчанке, что на ее имя продолжают оформляться кредиты. Чтобы спасти деньги, женщина опять оформила кредит на миллион рублей, затем сняла 995 тысяч и перевела их. Через два дня злоумышленники решили повторить схему, и опять успешно. Югорчанка оформили кредит на 300 тысяч рублей, из которых 285 тысяч достались аферистам.

В последующие дни злоумышленники продолжали звонить женщине и сообщать о новых кредитах, однако она больше им не верила. В итоге югорчанка лишилась более 2 200 000 рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.