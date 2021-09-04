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Общество4 сентября 2021 10:34

«Царь квартиры»: житель Сургута продает кота за миллиард рублей

Объявление размещено на сайте «Avito»
Марина Прохорова
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Фото: www.avito.ru

Фото: www.avito.ru

На сайте «Avito» появилось весьма необычное объявление от жителя Сургута. Мужчина, которого зовут Марат, сообщает, что хочет продать своего кота за... один миллиард рублей!

Казалось бы, что за такую стоимость животное должно быть идеальным, но сам хозяин описывает его несколько иначе.

«Редкостный идиот, рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в 4 утра будит, постоянно орет и требует ласки, жрет немерено. Может поцарапать и покусать. Когда в доме гости, кот прячется под диван. Прививок нет, не кастрирован. Одним словом, царь квартиры, бесит ужасно» - написано на сайте.

К слову, объявление было опубликовано 30 августа, а на сегодняшний день оно до сих пор активно. Значит, желающих купить кота за баснословную сумму пока не нашлось.