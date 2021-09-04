В Нижневартовском районе установлено 1 650 контейнеров для раздельного сбора мусора Фото: pixabay.com

Глава Югры Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в поселке Зайцева Речка Нижневартовского района, где встретилась с местными экоактивистами.

Отметим, что в Нижневартовском районе внедряется раздельное накопление отходов, также ведется активная работа по уменьшению отходов из пластика и бумаги на полигонах ТБО. Всего на территории муниципалитета установлено 1 650 контейнеров для раздельного накопления отходов.

- Вместе с общественностью и главами поселений мы стали заниматься такой работой четыре года назад. Начали с просветительской деятельности. Вместе с жителями мы определили удобные площадки для сбора отходов. Сегодня поселения в полном объеме обеспечены контейнерами и площадками для их установки, - рассказал глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

Также особое внимание уделяется экологическому воспитанию и просвещению молодых жителей. В связи с этим волонтеры-экологи активно привлекают к работе детей и подростков, которые не только собирают вторичное сырье, но и изготавливают из него различные предметы. По словам добровольцев, такой подход позволяет развивать у ребят творческие, интеллектуальные и художественные способности.