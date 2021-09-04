Сургутский вокзал ожидает масштабная реконструкция Фото: Ольга Крыльцова

Правительство Югры приняло решение о запуске инвестиционного проекта по повышению качества пассажирских перевозок и развитию железнодорожной инфраструктуры округе.

Таким образом, в регионе реконструируют вокзал в Сургуте и построят новое здание в Пыть-Яхе. Отметим, что реализация инвестиционного проекта позволит увеличить вместимость вокзала в Сургуте до 1,4 тысячи человек, а в Пыть-Яхе - до 300. Кроме того, их площади увеличатся до 10,2 и 4,2 тысячи «квадратов».

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, документ прошел общественные обсуждения и был одобрен членами общественного совета при региональном ведомстве, также получена предварительная правовая оценка со стороны окружной думы.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение в югорский парламент.