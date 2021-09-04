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В онкодиспансере Нижневартовска появилось новое оборудование. Один из аппаратов - маммограф «Маммо-5-МТ». Его главные преимущества: моментальное воспроизведение полученного изображения на экране, минимальное время ожидания между экспозициями, простота позиционирования, низкая доза облучения; высокая разрешающая способность и многое другое.

Менее чем за месяц исследование на нем прошли 160 пациенток, а до конца года их число возрастет до 700.

Еще один ультразвуковой аппарат установлен в операционной и отделении ОРИТ. Он используется для исследования пациентов в раннем послеоперационном периоде. Оборудование позволяет проводить анестезиологическое пособие на современном уровне, что обеспечивает выполнение основных принципов оказания медицинской помощи, таких как: качество и безопасность. Также оно позволяет создать комфортные условия для врача-анестезиолога.