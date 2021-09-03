Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 сентября 2021 года увеличилось на 153 человека Фото: Татьяна Коркина

Оперативный штаб Югры сообщает, что на сегодняшний день в округе зафиксировано и лабораторно подтверждено 153 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе зарегистрирован 71 001 случай новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18-29 лет – 14 случаев, 30-49 лет – 56 случаев, 50-64 лет – 27, старше 65 лет – 18. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 130 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 21 случай завозной.

По клинической картине: на момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 151 случае, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 509 человек, сняты с наблюдения – 283 415 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 081 человек, всего прошли обследование 2 116 875 жителей Югры.

Случаи коронавируса выявлены в следующих муниципалитетах: Нижневартовске – 33; Сургуте – 18; Ханты-Мансийске – 16; Сургутском районе – 12; Нефтеюганском районе – 11; Мегионе – 10; Ханты-Мансийском районе – 9; Урае – 8; Лангепасе – 6; Нягани – 5; Советском районе – 5; Нефтеюганске – 3; Радужном – 3; Югорске – 3; Кондинском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Октябрьском районе – 2; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 111 пациентов по-прежнему тяжёлое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день в Югре скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 068 человек. За сутки выписались по выздоровлению 161 человек, за весь период пандемии выздоровели 67 330 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 690 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 975 174 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 185 611 человек, выздоровели 6 236 738 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.