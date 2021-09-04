Погода в Югре на 4 сентября: по-летнему тепло

Погода в Югре на 4 сентября Фото: Вера Зенина

В субботу, 4 сентября, в Югре ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки. Ветер южных направлений 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, при прояснениях +5...+10. Днем +21...+26 градусов, в северо-западных районах +13...+18.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +19, ночью +17. Ветер 6-13 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днем +20, ночью +15. Ветер 6-12 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днем +21, ночью +14. Ветер 7-13 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днем +20, ночью +16. Ветер 6-12 м/с.

Когалым: малооблачно. Днем +19, ночью +15. Ветер 6-13 м/с.