В Нягани девушка заразила парня ВИЧ-инфекцией и ответит за это перед законом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В полицию Нягани обратился 39-летний житель города с заявлением о том, что девушка с которой он встречался специально заразила его ВИЧ-инфекцией.

Мужчина рассказал полицейским, что последнее время часто стал болеть и по совету врача сдал кровь на наличие ВИЧ инфекции, результат оказался положительным. Последние два года он встречался только с одной девушкой.

Полицейские нашли 30-летнюю жительницу Нягани, которая в 2015 году поставлена на учёт и предупреждена об ответственности за распространение ВИЧ-инфекции, но не посчитала нужным сообщить о заболевании своему молодому человеку.

ОМВД России Нягани возбудил уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Девушке грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.