Сегодня в Ханты-Мансийске зажглись «Свечи памяти» Фото: Городской информационный центр

Сегодня - День солидарности в борьбе с терроризмом – память, связанная с трагическими событиями 2004 года в Беслане. Сегодня в Ханты-Мансийске у памятника мамонтенку состоялась мемориальная акция «Свеча памяти», в которой приняли участие представители органов власти, городские и региональные общественные объединения, работники предприятий, учащиеся и студенты образовательных учреждений, неравнодушные жители города. В память о жертвах террора и тех, кто погиб, выполняя свой долг в спасательных операциях, была объявлена минута молчания. Затем участники зажгли сотни свечей, символизирующие единение государства и общества в борьбе с терроризмом, и возложили цветы к памятнику мамонтенку.

Кроме того, сегодня в столице Югры состоялось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное окончанию Второй Мировой войны, в котором также приняли участие представители Правительства Югры и Администрации города, волонтёры Победы и жители Ханты-Мансийска. Пост № 1 у Вечного огня несли сотрудники Управления Росгвардии округа. В полдень объявлена минута молчания, раздался троекратный оружейный залп. После чего жители города возложили цветы к Вечному огню в память о миллионах воинов, погибших в кровопролитных и разрушительных боях за свободу и независимость своего народа.