Жительница Лангепаса заказала дорогие лекарства, но получила каменный амулет на нити Фото: Татьяна Коркина

За сутки 3,5 миллионов рублей перевели югорчане на счета аферистов. На днях жительница Нефтеюганска выставила объявление о продаже своего кухонного гарнитура. Ей позвонил покупатель, подробно расспрашивал о товаре и буквально через пару минут заявил, что готов приобрести мебель. Югорчанка на эмоциях, забыла о бдительности и стала диктовать ему реквизиты своей банковской карты, более того, она сообщила даже секретные коды, что приходили в смс. В итоге женщина потеряла 50 тысяч рублей.

В Нижневартовске 51-летняя местная жительница наоборот выступала не в роли продавца, а в роли – покупателя. Она списалась с продавцом «Модной одежды» и присмотрела для себя верхнюю одежду и обувь. Женщина общалась с ним несколько дней каждый раз переводила им небольшие суммы, якобы оплачивала покупку. Таким образом, отдала 90 тысяч, но никакой посылки так и не получила.

Необычная история произошла с 62-летней жительницей Лангепаса, она пыталась купить препарат для понижения артериального давления, стоимостью 8 тысяч рублей. Посылка пришла на почту, женщина оплатила всё кредитной картой и тут же решила распаковать коробку. Как только она раскрыла посылку, то увидела вместо желаемого каменный амулет на нити.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.