Житель Нижневартовска пойдет под суд за ограбление предпринимателя Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям "незаконное лишение свободы двух лиц и разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов в качестве оружия, а также использование подложного регистрационного знака в целях совершения преступления".

Всё произошло 5 февраля 2021 года. Обвиняемый, вместе с двумя людьми, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство из-за объявления их в розыск, решили обокрасть одного предпринимателя. Они надели форму спецподразделения полиции, закрывающие лица маски, установили на автомобиль одного из соучастников государственные регистрационные знаки от другого автомобиля. Далее злоумышленники приехали к дому своей жертвы, где, представившись сотрудниками полиции, в течение около 30 минут удерживали в хозяйственной постройке родственника потерпевшего и рабочего. В это время один из преступников залез в дом, откуда забрал металлический сейф с деньгами и ювелирными изделиями. После этого обвиняемый с соучастниками сбежали с места происшествия. Общий ущерб составил 7 миллионов рублей.

Обвиняемый находится под стражей, вину признал частично. Следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.