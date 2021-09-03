Югорская спортсменка завоевала золото на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Югорская спортсменка Екатерина Чендакова завоевала золото на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Чемпионат мира стартовал в Казахстане, в нём принимают участие команды из 16 стран, в том числе из России, Казахстана, Беларусии, Монголии и Польши. А сборную России представляют 20 спортсменов (10 девушек и 10 мужчин).

- Спортсмены показывают свои силы в спортивных дисциплинах: «штурмовая лестница – 2 этаж–учебная башня» (женщины); «штурмовая лестница – 4 этаж–учебная башня» (мужчины), «полоса препятствий» (мужчины, женщины), «пожарная эстафета» (мужчины, женщины), «боевое развертывание» (мужчины, женщины) - сообщают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Первое золото получила Екатерина Чендакова из Сургута, она известна, как самая быстрая покорительница штурмовой лестницы. В первый день соревнований ей удалось продемонстрировать лучшие результаты в подъеме в окно учебной башни по штурмовой лестнице, опередив спортсменов из других стран, с результатом 6,98 секунд.

Соревнования продлятся до 6 сентября.