Погода в Югре на 3 сентября 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 3 сентября 2021 года: температура воздуха днём +20, +25 °С, по востоку +14, +19 °С, ночью +10, +15 °С, по востоку до +5 °С. Переменная облачность, в большинстве районов небольшой дождь, по западным районам умеренный дождь. Ветер южный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +21, +23 °С, ночью +11, +13 °С. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с.

Погода в Югре на 3 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». Сжав лен, его раскладывали на лугах - ради «улежания», другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким. При этом каждая баба произносила заговор: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка». Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.