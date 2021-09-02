В Югре планируют построить 11 спорткомплексов Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Возможность заниматься разными видами спорта получили тысячи жителей Югры, в том числе и дети. Одни из самых больших объектов построили и ввели в эксплуатацию в Ханты-Мансийске. За пять лет в Югре построили 25 спортивных сооружений.

Первый – региональный центр единоборств с татами, рингом для бокса и тренажерным залом. Его площадь более 5,3 тысячи квадратных метров. Мастерство оттачивают воспитанники Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. А второй – универсальный спорткомплекс площадью более 13,7 тысячи квадратных метров. Там можно заниматься игровыми видами спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом. А ещё объект оборудован для занятий общефизической подготовкой. По плану в 2022–2023 годах заключат соглашения о государственно-частном партнерстве на строительство ещё 11 объектов в пяти муниципалитетах округа.

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