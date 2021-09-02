В Ханты-Мансийске построят новую дорогу к «Северину» Фото: Пресс-секретарь Главы города

В Ханты-Мансийске построят новую дорогу, именно по этому поводу глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел выездное совещание. Проезд появится в микрорайоне «Югорская звезда» между парком «Северин» и жилой застройкой. Частые обращения жителей микрорайона, с просьбой сделать проезд максимально безопасным для пешеходов, поступали руководителю муниципалитета и через соцсети.

- В срок до 15 сентября участок дороги от перекрестка с улицей Строителей до парка «Северин» должен быть оборудован соответствующим образом: установлены дорожные знаки, пешеходные переходы и искусственные неровности. Это снизит скорость передвижения транспорта, обеспечит безопасность пешеходов, - сказал Максим Ряшин.

Во втором квартале 2022 года начнётся строительство автодороги с выходом на улице Студенческая с устройством тротуаров, ливневой канализации и наружного освещения, что повысит уровень пешеходной и транспортной доступности нового микрорайона «Югорская звезда». В этом году начнется разработка проектно-сметную документацию.

Также по мнению Максима Ряшина, автопарк Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия необходимо перенести из жилой застройки. Перенос запланирован на 2023 год и скорее всего его перенесут на улицу Привольную.