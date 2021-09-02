Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 сентября 2021 года увеличилось на 152 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 70 848 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 5 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 55 случаев, 50-64 лет – 42, старше 65 лет – 24. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 130 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 18 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 148 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 975 человек, сняты с наблюдения – 278 182 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 637 человек, всего прошли обследование 2 111 794 жителей региона.

Случаи коронавируса выявлены в следующих муниципалитетах: Нижневартовске – 36; Сургуте – 26; Ханты-Мансийске – 16; Нефтеюганске – 9; Кондинском районе – 9; Сургутском районе – 9; Урае – 8; Нефтеюганском районе – 5; Нижневартовском районе – 5; Лангепасе – 4; Радужном – 4; Советском районе – 4; Когалыме – 3; Березовском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Мегионе – 1; Югорске – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 114 пациентов по-прежнему тяжёлое, 86 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 066 человек. За сутки выписались по выздоровлению 149 человек, за весь период пандемии вылечились 67 169 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 956 318 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 218 048 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.