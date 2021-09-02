Житель Нижневартовска отправится под суд за кражу денег с счета знакомого Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Нижневартовска утвердил обвинение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта".

Как сообщают в прокуратуре округа, обвиняемый с 15 по 20 января 2021 года пользовался сотовым телефоном своего знакомого, для того, чтобы украсть деньги с его счёта. Мужчина сделал 5 переводов на свой банковский счёт в размере 21 тысяч 650 рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело направлено в суд.

- Кража с использованием информационно-телекоммуникационных технологий относится к категории тяжких преступлений, за совершение такого деяния уголовным законом предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 000 рублей - сообщили в Прокуратуре ХМАО - Югры.