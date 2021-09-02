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Происшествия2 сентября 2021 11:20

Житель Нягани поверил сотрудникам банка и лишился денег

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 5 случаев мошенничества
Виктория Терина
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Житель Нягани поверил сотрудникам банка и лишился денег

Житель Нягани поверил сотрудникам банка и лишился денег

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 5 случаев мошенничества, жители потеряли почти 500 тысяч рублей.

Аферистам поверил 35-летний житель Нягани, а именно мнимому сотруднику службы безопасности банка, который настойчиво предупреждал об опасности, советовал перечислить деньги на резервный счёт. Мужчина сдался и перевел на счёт неизвестным почти 160 тысяч.

Подобная история произошла с 21-летним вартовчанином. По его заявки оформили одобрили займ в сумме почти 1 миллион рублей. Мошенники, представились сотрудниками банка и начали рассказывать о несанкционированных списания, которые якобы происходят на его карте. Молодой человек продиктовал все необходимые данные собеседнику, поверив что таким образом, он сможет спасти свои деньги. Но аферисты сняли с его счёта 200 тысяч рублей.

Денег лишилась и жительница Белоярского района. Ей рассказали историю, связанную с перевыпуском банковской карты. Они так уверенно и смело заявляли о смете счёта, настаивали, что старую карту нужно немедленно закрыть. По их словам, для того, чтобы довести дело до конца нужны все коды и пароли, что приходили югорчанке на телефон. Доверчивая женщина только и делала, что успевала диктовать, и даже не подозревала, что так, она открывала доступ мошенникам в свой личный кабинет. В итоге мошенники списали с её счёта почти 100 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.