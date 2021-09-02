В Нягани от столкновения двух авто пострадал мужчина Фото: Госавтоинспекция Югры

На улице Чернышова в Нягани 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота», которым управлял 29-летний мужчина и столкнулся с ним. В результате ДТП 57-летний пассажир иномарки получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 23 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспорта, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.