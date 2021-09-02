Кражи, наркотики, угон автомобиля: за сутки в Югре зарегистрировано 34 преступления Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 34 преступления, по горячим следам раскрыто 26.

Так, в Белоярском 56-летний мужчина, в квартире дома в 6 микрорайоне, украл сотовый телефон и силиконовый чехол для него. Подозреваемый уже судим за кражу.

В Нижневартовске на улице Индустриальная, полицейские задержали мужчину с свёртком с порошкообразным веществом. Эксперт подтвердил, что вещество является наркотическим средством «Мефедрон», массой 0,383 грамма. Нарушитель уже судимый за аналогичное преступление и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района установлен 40-летний мужчина, который, на 85 км автодороги «Нягань-Талинка», угнал автомобиль «Хендай Крета». Подозреваемый содержится в ИВС ОМВД России по Советскому району. Ранее он уже был судим за угон, кражу и грабёж.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.