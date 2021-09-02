Погода в Югре на 2 сентября 2021 года: порывы ветра до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 2 сентября 2021 года: температура воздуха днём +15, +20 °С, ночью +2, +7 °С. Переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с, днём местами порывы 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +16, +18 °С, ночью +5, +7 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 2 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало - зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за «урожаем». На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой.