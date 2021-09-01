На раскопках в Октябрьском районе археологи нашли редкий артефакт бронзового века Фото: Администрация Октябрьского района

Студенты исторического факультета УрФУ - археологи занимались раскопками в Октябрьском районе и им удалось найти нечто ценное, датируемое эпохами бронзы, раннего железного века и Средними веками. Одной из самых интересных находок стал артефакт из бронзового века - керамическое сопло.

- Любопытнейшая находка - трубка для нагнетания воздуха в плавильную печь, относящаяся к бронзовому веку и, возможно, связанная с литейной мастерской начала II тысячелетия до н. э., которую екатеринбургские археологи раскопали неподалеку более 20 лет назад, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Найденное в Октябрьском районе сопло - третий подобный объект. Об этом рассказал руководитель экспедиции, заведующий кафедрой археологии и этнологии УрФУ Сергей Кокшаров.

- Древние жители Нижнего Приобья использовали привозной металл. Тем не менее, как мы видим, "северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации. Таким образом, мы можем представить масштабы того информационного пространства, в которое они были вовлечены, - подчеркнул Сергей Кокшаров.

Напомним, мы уже писали ранее о том, как в Октябрьском районе нашли артефакт тысячелетней давности.

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Предполагаемый возраст находок - 17 век (подробнее)