Детская следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» получила премию Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Детская следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» получили сертификат на 100 тысяч рублей в номинации «Лучший командный стиль на фестивале».

Международная конференция «Детский адаптивный хоккей, как драйвер социальных изменений в обществе», организованная Детской следж-хоккейной лигой, прошла в Москве. Сейчас развивается три направления адаптивного хоккея: 25 команд по следж-хоккею, 3 команды по хоккею для незрячих и две команды по специальному хоккею для детей с интеллектуальными особенностями. Сейчас в командах Лиги тренируется 360 ребят в 23 регионах России.

На конференции командам – участницам III Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея Hockey Family Fest, который прошел в Нижнем Новгороде вручены сертификаты. Югорская команда отмечена в номинации «Лучший командный стиль на фестивале». «Мамонтята Югры» сыграли два матча на Hockey Family Fest во втором дивизионе, сразившись с «Крыльями Советов» из Москвы и оренбургскими «Ястребами». Следж-хоккеисты Югры завоевали бронзовые награды фестиваля.