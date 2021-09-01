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Происшествия1 сентября 2021 15:12

Югорские бабушки, пытаясь спасти внуков, отдали деньги мошенникам

Возбуждены уголовное дела
Виктория Терина
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Югорские бабушки, пытаясь спасти внуков, отдали деньги мошенникам

Югорские бабушки, пытаясь спасти внуков, отдали деньги мошенникам

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 80-летняя жительница города позвонил якобы адвокат и рассказал, что её внуку нужна юридическая, и финансовая помощь. Звонивший подробно описывал события, нагнетал страха, рассказывал, что внук попал в ДТП и ему нужна срочная операция, конечно же, не бесплатная, за услуги врачей придется отдать 300 тысяч рублей.

Бабушка поверила "адвокату", который называл точную информацию о внуке. Югорчанка согласилась на все условия и словно под гипнозом отдала аферистам деньги, а после этого псевдо-адвокат перестал выходить на связь. Пенсионерка не находила себе места, волновалась и решилась позвонить родным, а они сообщили бабушке, что никаких операций, никаких денег никому не нужно, внук жив и здоров.

В подобную ситуацию попала и 77-летняя пенсионерка из Нижневартовска. С неё аферисты потребовали 50 тысяч и рассказали, что внук попал в ДТП, сам не пострадал, а вот другому очевидцу происшествия не посчастливилось. Но он готов пойти навстречу и не писать заявление в полицию, если ему компенсируют всё небольшой суммой. Когда женщина отдала деньги сразу начала звонить внуку, который и рассказал, что бабуля стала жертвой аферистов.

Возбуждены уголовное дела.