Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 сентября 2021 года увеличилось на 150 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За весь период в округе зарегистрировано 70 696 заболевших, а за последние сутки зафиксировано и подтверждено 150 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях, в оставшихся двух - уточняется. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находится 10 500 жителей региона, сняты с наблюдения - 278 610 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 5 195 жителей, всего прошли обследование 2 106 157 югорчан.

Случаи коронавируса выявлены в следующих муниципалитетах: Нижневартовск - 54; Сургут - 27; Ханты-Мансийск - 26; Лангепас и Урай - 7; Нефтеюганск - 6; Мегион - 5; Березовский район - 4; Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Югорск и Советский район - 2; Когалым, Кондинский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы - 1.

Состояние 109 пациентов - тяжелое, 81 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 063 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки по выздоровлению выписаны 160 человека, за весь период излечились 67 020 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 368 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 260 (6,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 937 333 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 325 человек, с начала пандемии - 6 199 379. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек.