В Ханты-Мансийск съедутся ведущие специалисты в сфере благоустройства городской среды

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум-выставка «Изюминки комфорта». Он состоится с 17 по 18 сентября и соберет производителей малых архитектурных форм со всей России. Встретившись в «Югре-Экспо», участники продемонстрируют уникальность и «изюминки» своих решений по созданию комфорта в городах.

-Уже второй год подряд Ханты-Мансийск занимает первое место в рейтинге Минстроя России совместно с ДОМ.РФ, как самый комфортный город для жизни в своей размерно-климатической группе. Сейчас в нашем городе идет застройка новых территорий, поэтому нам необходимо сохранять и развивать достигнутый уровень комфортной городской среды, внедрять современные и смелые архитектурные решения, - сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В дни проведения форума в разных районах города будут организованы тематические площадки с демонстрацией самых актуальных малых архитектурных форм. Посетители смогут проголосовать за понравившиеся объекты, тем самым дав им шанс появиться на улицах Ханты-Мансийска в ближайшем будущем. Также отдать свой голос можно будет и через специально разработанное приложение.