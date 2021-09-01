В подразделениях Нижневартовской поликлиники ремонтируют врачебные кабинеты

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В подразделениях Нижневартовской городской поликлиники продолжается ремонт. Работы ведутся в помещениях поликлиник №2 и 3, а также в отделении терапевтических территориальных участков №5 в старой части города.

- В настоящее время идет ремонт кабинетов в поликлиниках города: замена окон, дверей, покраска стен и укладка нового напольного покрытия. Так, в поликлинике №2 осталось отремонтировать 10 из 12 кабинетов. Кроме того, в ОТТУ №5 установлены новые стеллажи для хранения амбулаторных карт, также полностью обновлен процедурный кабинет. В поликлинике №3 запланирована полная замена конструкций с дверями двух входных групп и ремонт кабинета клинико-диагностической лаборатории, - рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Александр Нестеров.

Следит за ходом ремонта специальная комиссия во главе с главным врачом. На днях ее участники оценили подготовку подразделений к осенне-зимнему периоду. В свою очередь ответственные лица доложили об отсутствии нарушений по данному вопросу.