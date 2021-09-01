Лучшие художники УрФО отразят в настенных картинах сказочное гостеприимство Югры

Лучшие художники Югры, Тюмени и Екатеринбурга принимают участие в Streetart-экспедиции «ЮГРА-2022», приуроченной к проведению 44-й Всемирной шахматной Олимпиады и Конгресса ФИДЕ, который пройдет в следующем году. Мастера уличного искусства распишут 22 стены в 22 муниципалитетах Югры.

Как отметил художественный руководитель Streetart-экспедиции Николай Чебоненко, настенные картины появятся до конца сентября 2021 года. Все работы посвятят «магической природе ума» и сказочному гостеприимству Северного края.

- Мы через творчество стремимся заявить не только о грядущем шахматном событии, но и о том, что Югра – очень дружелюбная и теплая территория: для спорта, путешествий и незабываемых эмоций, - отметил Николай Чебоненко.

Вдохновившись Роденовским мыслителем, тюменский дуэт «Морс» в лице Виталия Юкляевских и Алины Селезневой уже представил геометрическую стилизацию в Пыть-Яхе. Философскую сторону шахмат дополнили песочные часы. А в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске под слоганом «Игра началась!» создали «творческие хабы», откуда 13 художников отправились в муниципалитеты Югры для написания уличных картин.

По словам Василия Филипенко, президента Федерации шахмат Югры, организаторам Streetart-экспедиции хотелось отразить югорский культурный код в работах художников и привлечь местное креативное сообщество.

- Впервые такой подход мы успешно использовали на Кубке мира ФИДЕ – 2019, и в текущем году мы продолжаем развивать эту тему. Считаем важным вовлечь жителей и гостей Югры в диалог, показать, как вокруг события мирового уровня может объединяться не только узко спортивная аудитория, но и творческая, культурная общественность региона, - подчеркнул Василий Филипенко.

Работа каждого художника – это собственный взгляд на мир шахмат. Многогранный, с сотнями сочетаний цветов и оттенков, как миллионы игровых комбинаций в партиях сильнейших шахматистов мира.

Напомним, во Всемирной шахматной Олимпиаде – 2022 примут участие более 3,5 тысяч гостей, спортсменов и официальных лиц из более чем 190 стран мира. Международное шахматное событие пройдет в Москве и Ханты-Мансийске.