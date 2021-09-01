В райцентре Кондинского района отремонтировали несколько дворов

Фото: администрация Кондинского района

В Кондинском районе продолжаются работы по благоустройству. Так, в поселке Междуреченский прошла общественная приемка первого этапа ремонта дворовых территорий домов № 1, 3, 5 и 7 на ул. Кедровой.

Участие в этом приняли сами жильцы, представители общественных организаций, сотрудники управления капитального строительства и представители подрядчика.

- В ходе работ было заасфальтировано 4,5 тысячи квадратных метра территории, построены тротуары, установлены скамейки и урны, модернизировано уличное освещение. В следующем году планируется установить детское игровое и спортивное оборудование, - рассказали в администрации Кондинского района.

Отметим, что работы велись в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».