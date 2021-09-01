В Нижневартовске стартовала акция, посвященная безопасности детей на дорогах

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске стартовала акция «Внимание, дети!», приуроченная к 1 сентября. В течение недели в городе пройдут массовые мероприятия с водителями, пешеходами и юными велосипедистами. Также наряды ДПС будут дежурить вблизи школ и детских садов.

- Акция проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшения адаптации детей к транспортной среде в местах их постоянного проживания и учебы. Инспекторы Госавтоинспеции будут проводить разъяснительные беседы с детьми. Также инспекторы проследят за тем, как водители перевозят детей в салонах автомобилей, - рассказали в ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску.

По данным статистики, с начала года на дорогах Нижневартовска произошло 30 ДТП с участием детей. В 12 случаях виновниками аварий стали сами юные жители, 31 ребенок получил различные травмы.