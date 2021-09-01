В Сургуте отремонтируют шесть внутриквартальных проездов, ранее считавшихся бесхозными

Фото: администрация Сургута

До конца сентября в Сургуте отремонтируют шесть внутриквартальных проездов, которые ранее считались бесхозными. Недавно городская администрация приняла их на содержание в качестве муниципальной собственности, выделив средства на ремонт - асфальтирование и замену тротуаров.

- Ремонтируем проезды по улицам Быстринская, Энтузиастов, 50 лет ВЛКСМ и Островского. Это подъездные пути к детским садам, школам и педагогическому университету. Также работы ведутся на участках от проспекта Ленина до проспекта Мира (рядом с магазином «Флориаль») и по проезду Дружбы в направлении к спортивному комплексу «Факел». Ремонт идет полным ходом, работы планируем завершить в срок, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко.

Всего в «дорожную карту» по ремонту внутриквартальных проездов включено 56 территорий, шесть из них приведут в порядок в этом году. Остальные 50 благоустроят в ближайшие три года. Планируется, что список новых муниципальных территорий будет расширен по итогам межевания земельных участков.