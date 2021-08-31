Югорчанин хотел сделать сюрприз любимой и купить ей сумку, но стал жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Югре за стуки зарегистрировано 11 случаев мошенничества, доверчивые жители округа перевели на счета злоумышленников больше 1 миллиона рублей.

Одной из жертв аферистов стала жительница окружной столицы, она прочитала в соцсети пост о том, что государство предоставляет помощь в связи с «COVID-19» в сумме 10 тысяч рублей. Перейдя по ссылке и, следуя инструкциям, женщина ввела реквизиты банковской карты, но вместо зачисления 10 тысяч она увидела уведомление о их списании. А в Нижневартовске 54-летней местной жительнице позвонили московские сотрудники полиции, а затем и представители Центробанка. По их словам, на её имя пытались оформить кредит мошенники. Женщина засуетилась, расстроилась, но собеседники тут же успокоили югорчанку и порекомендовали снять деньги и перевести их на безопасный счет. Женщина потеряла почти 250 тысяч, которые благополучно отдала мошенникам.

Ещё один случай произошел в Ханты-Мансийске с 33-летним мужчиной. Он присмотрел сумочку для своей возлюбленной, хотел сделать сюрприз и оформил заказ. После оплаты товара с ним никто не связался и сумка так и не пришла, а 6 тысяч рублей осели на счетах злоумышленников.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.