Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры»

Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры», который пройдет 28 сентября 2021 года. Мероприятие состоится совместно с выставкой «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК-2021».

В рамках форума будут организованы конференции и круглые столы по различным актуальным темам для нефтегазового комплекса Западной Сибири. В частности, пройдет традиционный круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового сектора», который проводится в Нижневартовске с 2011 года. Его участники обсуждают самые последние разработки в добыче нефти на «зрелых» месторождениях, а также различные технологии, направленные на совершенствование процессов производства.

Кроме того, состоится конференция «Промышленная безопасность. Энергосбережение. Охрана труда и окружающей среды в ТЭК». На ней рассматриваются новейшие разработки в сфере экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду результатов промышленной деятельности. Также участники затронут вопросы энергосбережения и охраны труда на предприятиях нефтегазового комплекса.

Еще одно событие - круглый стол «Повышение качества подготовки кадров - как фактор инновационного развития ТЭК», на котором все желающие смогут обменяться мнениями по проблеме обучения и переобучения персонала компаний.

Отметим, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет предусмотрен онлайн-формат участия.

Организатором деловой части форума выступает АНО «Союзнефтегазинновации» и ООО «Агентство нефтегазовой информации». Организатор выставочной части - компания «СибЭкспоСервис».