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Общество31 августа 2021 12:20

Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры»

Мероприятие пройдет 28 сентября
Марина Прохорова
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Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры»

Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры»

Столица Самотлора примет Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры», который пройдет 28 сентября 2021 года. Мероприятие состоится совместно с выставкой «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК-2021».

В рамках форума будут организованы конференции и круглые столы по различным актуальным темам для нефтегазового комплекса Западной Сибири. В частности, пройдет традиционный круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового сектора», который проводится в Нижневартовске с 2011 года. Его участники обсуждают самые последние разработки в добыче нефти на «зрелых» месторождениях, а также различные технологии, направленные на совершенствование процессов производства.

Кроме того, состоится конференция «Промышленная безопасность. Энергосбережение. Охрана труда и окружающей среды в ТЭК». На ней рассматриваются новейшие разработки в сфере экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду результатов промышленной деятельности. Также участники затронут вопросы энергосбережения и охраны труда на предприятиях нефтегазового комплекса.

Еще одно событие - круглый стол «Повышение качества подготовки кадров - как фактор инновационного развития ТЭК», на котором все желающие смогут обменяться мнениями по проблеме обучения и переобучения персонала компаний.

Отметим, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет предусмотрен онлайн-формат участия.

Организатором деловой части форума выступает АНО «Союзнефтегазинновации» и ООО «Агентство нефтегазовой информации». Организатор выставочной части - компания «СибЭкспоСервис».