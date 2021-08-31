В Сургуте осудят директора транспортной компании, задолжавшего государству более 19 миллионов Фото: Вера Зенина

В Сургуте будут судить директора коммерческого предприятия по перевозке грузов, долгое время уклонявшегося от уплаты налогов.

- Установлено, что в течение 2017 года обвиняемый представил в налоговый орган декларации с ложными сведениями о доходах из-за намеренного заниженного объема работ. А чтобы не вызвать подозрений, мужчина организовал фиктивный документооборот с подконтрольным предприятием о произведенных расчетах за якобы выполненные тем предприятием работы. При этом все работы выполнялись обществом самостоятельно, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

В результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей. В ходе следствия злоумышленник признал вину и возместил всю сумму, а также пени, штрафы, текущие доначисленные налоги и сборы - более 30 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.